Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Kaza yapan araçta ürken kediyi polis sakinleştirdi - Son Dakika

Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Kaza yapan araçta ürken kediyi polis sakinleştirdi

23.01.2021 14:09

Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de otomobil elektrik direğine çarparak devrildi.

Eskişehir'de otomobil elektrik direğine çarparak devrildi.

Eskişehir- Kütahya kara yolunun 2. kilometresinde, Gülistan A. idaresindeki 35 AJB 742 plakalı otomobil, orta refüjde bulunan elektrik direğine çarpıp karşı şeride geçerek yan yattı.

Kazada, hafif yaralanan Gülistan A'ya 112 Acil Servis sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza yapan araçta bulunan ve çarpmanın etkisiyle ürken kediyi olay yerine gelen polis ekipleri sakinleştirdi.

Ekiplerin kucağına alarak sevdiği kedi, tedavisi tamamlanan Gülistan A'ya teslim edildi.

Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Kaza yapan araçta ürken kediyi polis sakinleştirdi
Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Kaza yapan araçta ürken kediyi polis sakinleştirdi
Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Kaza yapan araçta ürken kediyi polis sakinleştirdi
Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Kaza yapan araçta ürken kediyi polis sakinleştirdi

Eskişehir, Otomobil, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Kaza yapan araçta ürken kediyi polis sakinleştirdi - Son Dakika


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