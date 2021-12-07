Üye Girişi
ESKİŞEHİR - Kent çöplüğünde bulunan bebeğin kafa travmasından öldüğü belirlendi - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Kent çöplüğünde bulunan bebeğin kafa travmasından öldüğü belirlendi

07.12.2021 12:38

Eskişehir'de geçen ay kent çöplüğünde ölü bulunan yeni doğmuş kız bebeğin cenazesi defnedildi.

Eskişehir'de geçen ay kent çöplüğünde ölü bulunan yeni doğmuş kız bebeğin cenazesi defnedildi.

Kentte bir konteynere atıldıktan sonra çöplüğe taşındığı tahmin edilen cenaze, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işleminin ardından bebeğin DNA'sının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tekrar aynı hastaneye taşınıp yasal olarak 15 gün bekletilen cenazeyle ilgili herhangi bir yakınının başvuru yapmaması üzerine defin için çalışma başlatıldı.

Gerekli işlemlerin tamamlanması sonrasında bebeğin cenazesi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eşliğinde cenaze arabasına konularak Eskişehir- Seyitgazi kara yolundaki Asri Mezarlık'ta çocuk mezarlarının bulunduğu bölüme getirildi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen minik kız bebeğin cenazesi, baş tahtasına "169" numarası yazılarak mezarlık görevlilerince toprağa verildi.

Bulunduktan 2 gün önce ölmüş

Bebeğin otopsisinde ilk değerlendirmede, canlı olarak dünyaya geldiği ve kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği, ayrıca bulunduğu tarihten 2 gün önce öldüğü tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma da sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kent merkezinden bölgeye çöp taşıyan kamyonlar ile atık toplama alanlarının yanı sıra göbek bağı kesilmiş, ölü bulunan bebeğin anne ve babasının tespiti için çalışma yürütüyor.

Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki çöplüğün geri dönüşüm bandında 12 Kasım'da bulunan yeni doğmuş bebek cesedi incelemelerin ardından hastane morguna götürülmüş, olayın aydınlatılması ve anne ile babanın belirlenmesi amacıyla çalışma başlatılmıştı.

ESKİŞEHİR - Kent çöplüğünde bulunan bebeğin kafa travmasından öldüğü belirlendi
ESKİŞEHİR - Kent çöplüğünde bulunan bebeğin kafa travmasından öldüğü belirlendi
ESKİŞEHİR - Kent çöplüğünde bulunan bebeğin kafa travmasından öldüğü belirlendi
ESKİŞEHİR - Kent çöplüğünde bulunan bebeğin kafa travmasından öldüğü belirlendi
ESKİŞEHİR - Kent çöplüğünde bulunan bebeğin kafa travmasından öldüğü belirlendi
ESKİŞEHİR - Kent çöplüğünde bulunan bebeğin kafa travmasından öldüğü belirlendi
ESKİŞEHİR - Kent çöplüğünde bulunan bebeğin kafa travmasından öldüğü belirlendi
ESKİŞEHİR - Kent çöplüğünde bulunan bebeğin kafa travmasından öldüğü belirlendi
ESKİŞEHİR - Kent çöplüğünde bulunan bebeğin kafa travmasından öldüğü belirlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Eskişehir, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Kent çöplüğünde bulunan bebeğin kafa travmasından öldüğü belirlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı 13:54 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı
İspanyol takımı Malaga'ya Cenk yüzünden transfer yasağı geldi 13:34 İspanyol takımı Malaga'ya Cenk yüzünden transfer yasağı geldi Kızlarını istismar ettiği ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! 67,5 yıl hapsi istendi! 13:18 Kızlarını istismar ettiği ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! 67,5 yıl hapsi istendi! Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu 13:05 Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayıp havada ayak bileğine dövme yaptırdı 12:42 Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayıp havada ayak bileğine dövme yaptırdı Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil 11:41 Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı

Son Dakika Haberleri
13:28 Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü doz koruma oranı belli oldu
13:23 Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı!
13:23 Anlaşma yapıldı! Henry Onyekuru Galatasaray'a dördüncü kez dönüyor
13:23 Sunucu Saba Tümer yeni yaşına yarı çıplak garsonlarla girdi
13:20 ORC sistem değişikliği anketi yaptı! Yüzde 57,8 parlamenter sistem istiyor!
13:18 Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi
13:17 Kızlarını istismar ettiği ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! 67,5 yıl hapsi istendi!
13:10 Ekonomist Demir'in iddiası: Motorin fiyatlarına 70-85 kuruş zam gelecek
13:08 TEAM seçim anketi sosyal medyada gündem oldu! CHP ve İYİ Parti yükseliyor ama AK Parti hala kaybetmiş değil
13:05 Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu
Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor? Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor?         
13:54
Yardımcı arayan oyuncu Celil Nalçakan'ın iş ilanında istediği kriterler ve maaş dikkat çekti Yardımcı arayan oyuncu Celil Nalçakan'ın iş ilanında istediği kriterler ve maaş dikkat çekti         
13:34
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim masadaki en düşük ve en yüksek rakamları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim masadaki en düşük ve en yüksek rakamları paylaştı         
13:33
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor         
12:55
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Mahallede büyük panik! Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı; 1 astsubay yaralı Mahallede büyük panik! Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı; 1 astsubay yaralı         
11:36
Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü         
11:12
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 13:57:33. #1.13#
SON DAKİKA: ESKİŞEHİR - Kent çöplüğünde bulunan bebeğin kafa travmasından öldüğü belirlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement