Son dakika haber! Eskişehir'de kısıtlamalarla koronavirüs vakaları düştü - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın akşamları ve hafta sonları uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Eskişehir'deki koronavirüs vakalarında düşüş yaşandı. Kısıtlama öncesi günlük ortalama 800 kişinin pozitif çıktığı kentte vakalar 300'e kadar geriledi. Vakalardaki düşüş Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansırken, kısıtlama öncesinde neredeyse tamamı kırmızı olan kent haritasında yeşil alanlar oluşmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta akşamları ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama saatlerinde tüm kavşaklarda araç ve kişileri tek tek kontrol ederken, genel olarak sokağa çıkma yasağına uyulduğu gözlendi. Eskişehir'de kısıtlamaların ardından pozitif vaka sayılarında düşüş yaşanırken, günlük ortalama 800 kişinin pozitif çıktığı kentte, bu sayı 300'e kadar geriledi. Vaka sayılarındaki düşüş, Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kısıtlama öncesinde kentin neredeyse tamamı 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızıyla kaplıyken, kısıtlama sonrasında riskli bölgelerin azaldığı görüldü.