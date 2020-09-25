Son dakika haber | Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 25 kişiye 109 bin 375 lira ceza verildi

Son dakika haberi: Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 25 kişiye para cezası uygulandı.

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 25 kişiye para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kumar suçunu önlemek ve Kovid-19 tedbirlerini denetlemek amacıyla İstiklal Mahallesi'ndeki bir derneğe baskın düzenlendi. Ekipler, söz konusu dernek binasının bulunduğu 3 dairede sosyal mesafe kuralına uyulmadığını ve kumar oynatıldığını tespit etti. Bu kapsamda 25 kişiye, Kovid-19 tedbirlerine aykırı davranmak, kumar oynama ve oynatmak suçlarından toplam 109 bin 375 lira ceza verildi. Dernek yöneticisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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