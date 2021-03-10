Son dakika haber: Eskişehir'de Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haber: Eskişehir'de Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı
10.03.2021 16:33
Son dakika haberlerine göre Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında kırsal bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında kırsal bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Laçin Mahallesi'nde 7 evde 18 kişinin test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya karar verildi.
Uygulamanın başlatıldığı mahallenin girişlerinde jandarma ekiplerince önlem alındı.
Mahalle sakinlerinin bu süreçte ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.
Son Dakika Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi