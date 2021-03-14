Son dakika haber! Eskişehir'de otellere yönelik Kovid-19 denetiminde 98 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki oteller denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi görevlilerince 17 otelde yapılan denetimlerde, kayıtsız olarak bulundukları ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları belirlenen 98 kişiye 308 bin 700 lira para cezası uygulandı.

Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen bir kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Denetlenen otellerden ikisinin sorumluları hakkında kayıt dışı müşteri aldıkları, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle yasal işlem başlatıldığı bildirildi.