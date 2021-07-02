Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Nermin Karabulut (63) idaresindeki 42 AP 996 plakalı otomobil, Sarıcailyas Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak devrildi.
Kazada Hayri Arslangiray (70) hayatını kaybetti, sürücü Karabulut ile Sultan Uyar (87) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Eskişehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika