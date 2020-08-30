Eskişehir'de otomobilin tramvay hattındaki direğe çarpması sonucu 1 kişi öldü.
Mesut Güçsüz idaresindeki 06 VN 688 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay hattına elektrik akımı sağlayan katener direğine çarparak, iki parçaya ayrıldı.
Kazada ağır yaralanan Güçsüz, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 11:35 - Kaynak: AA
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