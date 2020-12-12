Son dakika haber! Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp, otomobille kaçan 2 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.
Kent merkezinde devriye görevini yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskibağlar Mahallesi Kumlubel Sokak'ta şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.
Polisleri fark ederek araçla kaçan kişilerin bulunduğu otomobil, kovalamacanın ardından durduruldu.
Otomobilde yapılan aramalarda 2 tabanca ile kesici alet ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilere "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve dur ihtarına uymadıkları" gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
- Kaynak: AA
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