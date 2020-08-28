Son dakika haber: Eskişehir'de silahlı saldırı operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber: Eskişehir'de silahlı saldırı operasyonu: 13 gözaltı
Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'de silahlı saldırı operasyonu: 13 gözaltıESKİŞEHİR'de 4 farklı silahla kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs olaylarına ilişkin operasyon düzenleyen polis ekipleri 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
Eskişehir'de silahlı saldırı operasyonu: 13 gözaltı
ESKİŞEHİR'de 4 farklı silahla kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs olaylarına ilişkin operasyon düzenleyen polis ekipleri 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen 4 farklı silahla kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs olaylarına ilişkin operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca ile bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Son Dakika Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Barcelona'dan ayrılacak Lionel Messi'nin babasıyla temas kurdu Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar Beşiktaş, Gökhan Töre karşılığında Umut Nayir'i Yeni Malatyaspor'a verecek Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Diego Costa, Türk kulüplerine önerildi Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı