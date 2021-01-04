Son dakika haber: Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 238 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Son dakika haber: Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 238 kişiye para cezası uygulandı
04.01.2021 13:33
Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları belirlenen 238 kişiye idari para cezası verildi.
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları belirlenen 238 kişiye idari para cezası verildi.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler doğrultusunda, kentte 28 Aralık-4 Ocak'ta güvenlik güçleri tarafından denetimler yapıldı.
Denetimlerde, polis ve jandarma ekiplerince yasağı ihlal ettikleri belirlenen 238 kişiye toplam 749 bin 730 lira ceza uygulandı.
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