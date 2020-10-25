Son dakika haber: Eskişehir'de sosyal mesafeye uyulmayan eğlence yerindeki 82 kişiye ceza - Son Dakika

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 82 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekip, bazı adreslerde denetim yaptı.
Polisler, bir eğlence yerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit etti.
Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 82 kişiye toplam 258 bin 300 lira ceza verildi.
- Kaynak: AA
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