Eskişehir'in İnönü ilçesindeki bir maden ocağında iş makinesiyle kazı yaptığı sırada toprak altında kalan kepçe operatörü yaşamını yitirdi.

Esnemez Mahallesi'nde faaliyet gösteren açık maden ocağında kepçe operatörü olarak çalışan Y.A. (20) iş makinesiyle kazı çalışması yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi.

İşçinin toprak yığının altında kalması üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle toprak altından çıkartılan Y.A'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kepçe operatörünün cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.