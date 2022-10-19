Son dakika haber: Eskişehir'de trafo ve enerji kablosu çaldıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Eskişehir'de trafo ve enerji kablosu çaldıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

19.10.2022 15:18
Son dakika haber: Eskişehir'de trafo ve enerji kablosu çaldıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan trafo ile 100 metre enerji ve nakil kablosu çaldıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan trafo ile 100 metre enerji ve nakil kablosu çaldıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler tarafından, Odunpazarı ile Mahmudiye ilçelerinde bulunan tarım arazilerinde gerçekleştirilen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatıldı. Sulama sistemlerinden piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan trafo ile 100 metre enerji ve nakil kablosunun çalındığı, toplam 6 hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla jandarma ekiplerince operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheli ve olayda kullanılan araç tespit edildi.

Ekipler tarafından eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda, 3 şüpheli yakalandı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 1 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan mini hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "Bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık, haberleşme ve enerji kablosu hırsızlığı, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 1 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Eskişehir'de trafo ve enerji kablosu çaldıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Eskişehir'de trafo ve enerji kablosu çaldıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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