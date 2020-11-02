Son dakika haber | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
02.11.2020 15:50
Son dakika haberler: Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çok sayıda sentetik ecza hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çok sayıda sentetik ecza hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Geçtiğimiz günlerde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; 204 adet sentetik ecza hap, 42,88 gram esrar, 2,19 gram bonzai, 2 adet tabanca ve 27 adet fişek ele geçirildi. Konu ile alakalı mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Müge Anlı, canlı yayında İzmir'deki depremzedeler için 3 milyon TL bağış topladı Son Dakika! Aliyev: Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Tüm dünya ABD seçimlerine kilitlendi! Demokratların adayı Biden, anketlerde Trump'ı geride bıraktı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye giden vatandaş görevlilere yakalandı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı