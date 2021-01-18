Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

18.01.2021 16:03
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

ESKİŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Zafer ve Fevzi Çakmak Mahalleleri'nde belirlenen 6 adrese yapılan eş zamanlı baskında M.D., B.D., M.K., C.T., G.Ç. ve T.T. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeği 'Aşil'in de katıldığı aramalarda ise 4 kilogram bonzai ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama - Son Dakika
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