Son dakika haber: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

01.04.2022 17:45
Son dakika haber: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erenköy Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 155 gram sentetik uyuşturucu, 85 uyuşturucu hap ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika


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