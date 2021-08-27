Son dakika haber: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Araçta arama yapan polis ekipleri, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilen bir otomobili Eskişehir- Bursa kara yolu polis uygulama noktasında durdurdu.

Eskişehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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