Son dakika haber... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

11.03.2022 10:33
Son dakika haber... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında C.D. ve Z.T. isimli 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 210 gram bonzai maddesi, 34 adet ecstacy uyuşturucu hap ve 16 tane sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - ESKİŞEHİR

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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