Son dakika haber | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlıların üst aramasında ve evlerinde 510,88 gram esrar, 130,8 gram sentetik uyuşturucu, 25 uyuşturucu hap ile hassas terazi ve tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son Dakika

Son Dakika: Endonezya'da denize düşen yolcu uçağına ait kara kutunun yeri tespit edildi

İşte Türkiye'nin 2020 İsim Haritası! 'Yusuf' ve 'Zeynep' ilk sırada

Kaçırıp dövdükleri yarı çıplak kişiyi, otomobile bağlayıp sürüklemek istemişler

Maaşında ciddi bir indirim yapmaya hazır olan Belhanda için kararı yönetim verecek

Kapanan işletmeleri fırsat bilip evlerini kafeye çevirdiler! İlanı görüp eskort olduklarını düşünen var

KTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kocabaş'tan tartışma yaratan öneri: Günde 70 kilo hamsi yiyen yunuslar, kontrollü avlansın

Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı

Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama