Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek otomobille kaçan Suriye uyruklu 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlılara ait otomobilde yapılan, narkotik dedektör köpeği Aşil'in de kullanıldığı aramalarda, poşetlere gizlenmiş 24,4 kilogram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:27 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı (2) - Son Dakika