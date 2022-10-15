Son dakika haber... Eskişehir'de yakalanan hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Eskişehir'de yakalanan hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı

15.10.2022 11:30
Son dakika haber... Eskişehir'de yakalanan hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik özel ekip oluşturdu.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar M.I, C.A, K.G. ile İ.C.B. yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
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14 ayrı hırsızlıktan aranması olan şahıs çalıntı motosikletle yakalandı 14 ayrı hırsızlıktan aranması olan şahıs çalıntı motosikletle yakalandı Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli hırsızlık yapınca yakalandı Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli hırsızlık yapınca yakalandı
Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Eskişehir'de yakalanan hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Eskişehir'de yakalanan hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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