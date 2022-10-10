Son dakika haber... Eskişehir'deki kumar operasyonunda 47 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
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Son dakika haber... Eskişehir'deki kumar operasyonunda 47 kişiye para cezası verildi

10.10.2022 17:36
Son dakika haber... Eskişehir'deki kumar operasyonunda 47 kişiye para cezası verildi

Son dakika haber... Eskişehir'de kumar operasyonunda 47 kişiye 85 bin 443 lira ceza uygulandı.

Eskişehir'de kumar operasyonunda 47 kişiye 85 bin 443 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kumar ve tombalayı önleme faaliyetleri kapsamında merkez Tepebaşı ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, çok sayıda çekiliş topu, tombala kartları ve tombala makinesi ele geçirildi. Kumar oynayan 47 kişiye 85 bin 443 lira idari ceza uygulanırken, iş yeri mühürlendi.

İş yeri sahibi A.C.Ö. hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Eskişehir'deki kumar operasyonunda 47 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

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