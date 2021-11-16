Üye Girişi
Son dakika haber | Eskişehir'deki zimmet davasında sanıklar hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istedi - Son Dakika

Son dakika haber | Eskişehir'deki zimmet davasında sanıklar hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istedi

16.11.2021 14:37
Son dakika haber | Eskişehir'deki zimmet davasında sanıklar hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istedi

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de zimmetine yaklaşık 5 milyon TL geçirdiği tespit edilen 7'nci İcra Dairesi Müdür Yardımcısı Erkan K. ve olaya ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın daha yargılandığı davada mütalaa veren savcı, sanıkların 9 yıldan 25 yıla kadar hapsini istedi.

Eskişehir'de zimmetine yaklaşık 5 milyon TL geçirdiği tespit edilen 7'nci İcra Dairesi Müdür Yardımcısı Erkan K. ve olaya ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın daha yargılandığı davada mütalaa veren savcı, sanıkların 9 yıldan 25 yıla kadar hapsini istedi.

Eskişehir 7'nci İcra Dairesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Erkan K.'nin, daire emanet kasası ve banka hesaplarından 4 milyon 858 bin 340 TL'yi 4 kişinin hesaplarına aktararak zimmete geçirdiği tespit edildi. Polis tarafından yakalanan Erkan K. ve 4 arkadaşı hakkında Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. C. Savcılığınca hazırlanan iddianamede Erkan K., Selman T., Kerim I., Osman A. ve Suat E. hakkında 'nitelikli zimmet, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve bilişim sistemindeki verileri bozma ve sisteme veri yerleştirme' suçlarından ayrı ayrı 9 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklar Erkan K., Selman T. ve tutuksuz yargılanan Kerim I., Osman A. ve Suat E. ile avukatları hazır bulundu. Sanıkların mahkemedeki savunmalarının ardından, savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada 5 sanık hakkında 'nitelikli zimmet, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve bilişim sistemindeki verileri bozma ve sisteme veri yerleştirme' suçlarından ayrı ayrı 9 yıldan 25 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

Mahkemede önceki beyanlarını tekrar eden tutuklu sanık Erkan K., "Kumar tutkunluğumdan dolayı zimmet suçunu işledim. Suçum ortaya çıkınca hesaplara herhangi bir işlem yapmadım" dedi.

Önceki savunmasını tekrar ederek suçsuz olduğunu ileri süren tutuklu sanık Selman T., "Zimmetle benim alakam yok. Zimmet olayından bilgim yok. Bu konuyla ilgili hiçbir çıkarım olmadı. Gelen paranın nereden gelip nereye gittiğini bilmiyordum suçum yok" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanıklar Erkan K. ve Selman T.'nin mevcut tutukluluk hallerinin devamına ve tutuksuz yargılanan 3 sanığın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına hükmederek, duruşmayı 30 Kasım'a erteledi.

Olay

Eskişehir 7'nci İcra Müdür Yardımcısı Erkan K.'nin şubat ayında müdürlüğün emanet kasası ile banka hesaplarından zimmetine para geçirdiği tespit edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan inceleme sırasında görev yerinde olan Erkan K., 'sigara içme bahanesiyle' kapıya çıkıp adliyeden kaçtı. Savcılık, Erkan K. hakkında yakalama kararı çıkardı. Şüpheli, 2 gün sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Erkan K.'nin yanı sıra paraların aktarıldığı hesap sahipleri olan özel bir sağlık grubu şirketi gayri resmi sahibi Selman T., şirket yetkilisi Kerim I., Osman A. ve Suat E. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erkan K. ve Selman T. tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber | Eskişehir'deki zimmet davasında sanıklar hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istedi
Son dakika haber | Eskişehir'deki zimmet davasında sanıklar hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istedi
Son dakika haber | Eskişehir'deki zimmet davasında sanıklar hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istedi

Türk Lirası, Eskişehir, Savcı, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Eskişehir'deki zimmet davasında sanıklar hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı 14:38 Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı 14:32 FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı 14:29 Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı
Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! 14:09 Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı 14:02 Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 13:51 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı
Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu 13:28 Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu 12:41 Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
14:37 Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı
14:32 FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı
14:30 Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti
14:29 Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı
14:12 Muhabirin sorduğu soru Emre Belözoğlu'nu duygulandırdı
14:09 Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu!
14:04 Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap
13:41 İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir
13:34 Babacan: Bu iktidar Y ve Z kuşağına şeker kuyruğu günlerini yaşatacak
13:24 Yeni yıla Mısır'da girecek olan Tarkan'ın alacağı ücret dudak uçuklattı
Bakan Akar'dan çok net F-16 mesajı: ABD'nin tavrı olumsuz olursa alternatifler değerlendirilir Bakan Akar'dan çok net F-16 mesajı: ABD'nin tavrı olumsuz olursa alternatifler değerlendirilir         
14:38
Sırt üzeri uzandığı motorda sigara keyfi yaptı Sırt üzeri uzandığı motorda sigara keyfi yaptı         
14:36
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Muhabirin sorduğu soru Emre Belözoğlu'nu duygulandırdı Muhabirin sorduğu soru Emre Belözoğlu'nu duygulandırdı         
14:12
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız         
14:00
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir         
13:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti         
13:18
Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı         
12:27
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisine dahil oldu Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisine dahil oldu         
11:30
Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız         
11:29
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor         
10:39
Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir         
10:23
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 14:43:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Eskişehir'deki zimmet davasında sanıklar hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement