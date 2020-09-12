Son dakika haber! Eskişehir'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

Son dakika haber! Eskişehir'e şehit ateşi düştü

Son dakika haberleri: Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden evli ve 1 çocuk babası olan Jandarma Uzman çavuş Yusuf Uyar (30) acı haberi Eskişehir'deki baba evine ulaştı.

Son dakika haber! Eskişehir'e şehit ateşi düştü, System.String[]

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden evli ve 1 çocuk babası olan Jandarma Uzman çavuş Yusuf Uyar (30) acı haberi Eskişehir'deki baba evine ulaştı.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden evli ve 1 çocuk babası olan 30 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın acı haberi Eskişehir'deki baba ocağına ulaştı. Şehidin Sivrihisar ilçesine bağlı İlören Mahallesi'ndeki evine askeri erkan tarafından baba Sabri ve anne Hatice Uyar'a şehadet haberi verilirken, mahalleli şehit evine Türk bayraklarını astı.

Evli ve 1 çocuk babası şehidin, 3'ü erkek 1'i kadın 4 kardeşinin bulunduğu, bunlardan Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Uyar'ın Kahramanmaraş, Sözleşmeli Er Özgür Uyar'ın ise İzmir Çiğli'de görev yaptığı öğrenildi.

"Benim 2 çocuğum daha asker oğlumun kanını yerde bıraktırmam"

Baba Sabri Uyar, " Kurban Bayramı'nda buradaydı. Bayramda kurbanını kesti, uzun süre izin kullandı 20 gün kadar. Dün akşamda telefonla görüştük. Hatırımızı sordu, bizde iyi olduğumuzu söyledik. Bir yere gideceği zaman 'göreve gidiyorum' diye söylerdi. Hakkınızı helal edin derdi. Akşam görev belli değildi. Hiçbir şey söyledi. Sonra şehit haberini aldık. Vatan sağ olsun. Diyeceğim hiçbir şey yok. Beni göndersinler hemen giderim. Vatanım için canımı veririm. Benim 2 çocuğum daha asker, biri de 10 yaşında var. O büyüsün onu da askere göndereceğim. Bunu da böyle bilsin o şerefsizler. Oğlumun kanını yerde bıraktırmam" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Şehit Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın naaşı yarın memleketi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi İlören Mahallesi'ndeki düzenlenen tören ardından toprağa verileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Uzman Çavuş, Eskişehir, Çocuk, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 00:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Eskişehir'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

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