Son dakika haber... Eskişehir emniyetinden eğitimli köpekler ile gösteri - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi Köpek Eğitim Merkezi'nce Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen gösteri, izleyenlerden büyük alkış aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi Şehit Polis Memuru Ali Sevim yerleşkesindeki gösteriye; İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, emniyet müdür yardımcıları, polis memurları, şehit Ali Sevim'in eşi Demet Sevim ile 5 yaşındaki oğlu Eyüphan Sevim katıldı. Polis köpekleri, özel olarak hazırlanan parkurda görevliler eşliğinde gösteri sundu. Köpeklerin, temsili olarak saldırıda bulunan kişiye müdahalesi ve çantaların içine gizlenen uyuşturucuları bulması ilgiyle izlendi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise 2020- 2021 yıllarında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 250'nin üzerinde olaya müdahale ettiği, bu olaylarda 561 kişinin yakalandığı, 24 şüphelinin tutuklandığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da yaklaşık 950 olayda 1593 kişiye işlem yapıldığı, 200 zanlının tutuklandığı ve bu operasyonlarda toplam 30 kilo esrar, 8,5 kilo metamfetamin, 10 bin 161 uyuşturucu hap, 1 kilo 250 gram skunk ile 13 kilo bonzai ele geçirildiği belirtildi.