Son dakika haber: ESKİŞEHİR Eskişehir'de kapıcı koronavirüs çıktı, 200 kişi karantinaya alındı - Son Dakika

Eskişehir'de kapıcı koronavirüs çıktı, 200 kişi karantinaya alındı

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde 5 bloğuna bakan 35 yaşındaki kapıcının yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Kapıcının baktığı 5 bloktaki yaklaşık 200 kişi karantina altına alındı.

Tepebaşı ilçesine bağlı 50 bin nüfuslu Şirintepe Mahallesi'nde Havacılar sitesinin 5 bloğuna bakan kapıcı önceki gün yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan kapıcı tedavi altına alınırken, Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan incelemenin ardından sitenin 5 bloğunda oturan ve temaslı olabileceği değerlendirilen 50 dairedeki yaklaşık 200 kişi Tepebaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 günlüğüne karantinaya alındı. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, karantinaya alınan site sakinlerinden 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara da Covid-19 testi yaptı.

Site sakinlerinden İlhan Karakaş, 2 gündür karantina da olduklarını ifade ederek, "Burada 140 hane var. 50 haneye bakan apartman görevlisi bulunuyor. Görevlide, yüksek ateş oluşunca hastaneye gidiyor. Covid-19 olduğu tespit ediliyor. İki gün önce karantina için evlerimize çağırdılar. Sağlık ekipleri geldi. 65 yaş üstündekilerden Covid-19 testi yaptılar. Onun dışındakilere test yapılmadı. Şu anda yaklaşık 200 kişi karantinadayız" diye konuştu.

GÜNLÜK 150 KİŞİ POZİTİF ÇIKIYOR

Maske takmanın zorunluğu olduğu şehirde günlük yaklaşık 40 olan koronavirüs vakaları, son 1 ayda 150'ye kadar yükseldi. Özellikle Odunpazarı ilçesine bağlı Emek, 71 Evler ve Huzur mahallelerinde yoğunlaşan koronavirüs vakaları nedeniyle çok sayıda ev karantinaya alınırken, 900'ü evlerinde bin 200 kişinin koronavirüs tedavisi gördüğü belirtildi. Öte yandan Mart ayından bu yana koronavirüs nedeniyle 61 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.