Son dakika haber... ESKİŞEHİR Kızıl geyik av ihalesinde yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdular - Son Dakika

Kızıl geyik av ihalesinde yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdular

TARIM ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından 18 kızıl geyiğin avlattırılmasına ilişkin ihale açtı. Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı ise ihaleye ilişkin yürütmenin durdurulması için İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü, Eskişehir'de kızıl geyik acente kotalarının avlattırılmasına ilişkin ihale açtı. İhale kapsamında kentte, 6 ayrı bölgede yapılacak 18 geyik vurma ihalesi için 513 bin lira muhammen bedel biçildi.

İhalenin ardından Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği üyeleriyle birlikte Milli Parklar Şube Müdürlüğü önünde eylem yaparak ihalenin iptal edilmesini istedi. Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman, kızıl geyik sayısını arttırmak için çalışmalar yapılmasına karşın avcılık ihalesinin açılmasına anlam veremediklerini söyledi. Kızıl geyiklerin av yasağı kapsamına alınmasını ve ihalenin iptal edilmesini istediklerini kaydeden Yurtman, "İhale kapsamında avlanacak olan 18 kızıl geyiği yanı sıra nesli tükenmekte olan çok sayıda yavru ve genç geyiğin de bu arada yaşam elinden alınacak. Bir geyiğin en fazla 15-16 yıl yaşadığı düşünülürse 2004 yılı ve sonrasındaki av turizmi kapsamındaki av organizasyonlarından en az 2'sinin yabancı avcılar için düzenlendiği biliniyor. Geyiklerin para karşılığı öldürülmesine özendirilmesini ise ayrıca bir dram ve vahşet olarak düşünüyoruz" dedi.

'İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURDUK'

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı da açılan ihalenin iptal edilmesi için hukuki yollara başvurduklarını ifade etti. İhalede yürütmeyi durdurma kararı ve sonrasında iptal için İdare Mahkemesi'nde başvuru yaptığını kaydeden Yapıcı, "Bursa ve Tunceli de örnekleri var, onları da dava dosyamıza ekledik. Av bir spor değildir, turizm değildir. Bu bir cinayettir" diye konuştu. Hayvanseverlerden Zeynep Özcan, ihalenin iptal edilmesini istediklerini belirterek, "Av için ihale açmak bence insanlığa sığmaz. Tümüyle canlıların öldürülmesine karşıyız. Büyük bir alanda kızıl geyikler var, onların soyu tükeniyor. Buna karşıyız, o yüzden ihalenin iptal edilmesini istiyoruz" dedi.

Dernek üyelerinden Güldane Bircan da avlanmanın spor olarak nitelendirilemeyeceğini söyleyerek, "Canlılara, hayvanlara kıymayalım. Onları koruyalım ve çoğalmasına destek olalım. Bu spor değil, hayvanları öldürmek spor olamaz. Yanlış bir karar olduğunu ve ihalenin iptal edilmesini istiyoruz" dedi.

BARO DA YARGIYA BAŞVURDU

Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi avukatlar da 18 kızıl geyik vurulması için açılan ihalenin iptali için İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Komisyon avukatlarından Ahmet Seyhan, avcılığın bir spor dalı olmadığını ifade ederek İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunduklarını söyledi. Mahkemenin bu konuda örnek bir karar alacağına inandığını belirten Avukat Seyhan, "Eskişehir Barosu olarak bu ihalenin bir an evvel iptal edilmesi, şehrimizde yaşayan tüm yaban hayvanlarının yaşam haklarının koruma altına alınması ve bu durumun ülkemizdeki diğer av turizmi adı altında açılan ihalelerin iptali için örnek olması gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

18 GEYİK İÇİN 513 BİN LİRA

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Dumluca avlağında 4 geyik için 118 bin TL, Mihalıççık ilçesi Kızılbörüklü avlağında 3 geyik için 90 bin 500 TL, Mihalıççık Ömerköy avlağında 2 geyik için 69 bin TL, Alpu ilçesi Ağaçhisar avlağında 2 geyik için 56 bin TL, Merkez Kalabak avlağında 2 geyik için 47 bin TL, Beylikova ilçesi Sultaniye avlağında 3 geyik için 85 bin 500 TL ve yine merkez Kalabak avlağında 2 geyik için 47 bin TL muhammen bedel biçildi. Eskişehir bölgesinde 18 kızıl geyik için toplam 513 bin TL muhammen bedel biçilmiş oldu.

İHALE 20 TEMMUZ'DA

Eskişehir'de 18 kızıl geyik avı için yapılacak ihale Arifiye Mahallesi Bilir Sokak'ta 20 Temmuz 2020 tarihinde saat 10.30'da açık teklif usulüyle yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale dokümanı bedeli olan 100 TL'yi Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Şubesi Döner Sermaye İşletme hesabına yatırmaları gerekiyor.