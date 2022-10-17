Zanlılara ait suçtan elde edildiği tespit edilen 9 milyon 753 bin liraya el konulması için işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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