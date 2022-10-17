Son dakika haber | Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

17.10.2022 14:14
Son dakika haber | Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Eskişehir merkezli İstanbul ve Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir merkezli İstanbul ve Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, "Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama" suçunu işledikleri iddia edilen 9 şüpheli İstanbul ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Zanlılara ait suçtan elde edildiği tespit edilen 9 milyon 753 bin liraya el konulması için işlem başlatıldı.

Soruşturma sürecinde yürütülen operasyonlar kapsamında 50 mağdurun ifadesi alınırken, yabancı uyruklu 25 kişi sınır dışı edildi. Fuhuş yaptığı tespit edilen şüphelilere toplam 61 bin 700 lira idari para cezası verildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Eskişehir, İstanbul, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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