Son dakika haber! Eskişehir Şehir Hastanesinde korkutan yangın - Son Dakika

Eskişehir Şehir Hastanesinde bir solunum cihazında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde bulunan bir solunum cihazında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Hastanede bulunan personel kısa sürede olaya müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kontrollerini tamamladıktan sonra hastane önünden ayrıldı. Yangını duyan yöneticiler hastaneye geldi. Yangın hastanede kısa süreli paniğe neden oldu. - ESKİŞEHİR