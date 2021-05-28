ESKİŞEHİR VALİSİ AYYILDIZ: YENİ AMBULANSLARLA VAKAYA ULAŞMA SÜRESİ 4 DAKİKAYA DÜŞECEK - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın Eskişehir'e tahsis ettiği 9 ambulans düzenlenen programla İl Ambulans Servisi Başhekimliğine teslim edildi. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, yeni ambulanslarla vakaya ulaşma süresinin kentte 4.5 dakikadan 4 dakikaya kadar düşeceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nca tahsis edilen 9 yeni ambulans Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne teslim edildi. Ambulansların teslimi için Eskişehir Şehir Hastanesi bahçesinde program düzenlendi. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra programa Ak Parti milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, İyi Parti Eskişehir milletvekili Aslan Kabukçuoğlu, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ile sağlık çalışanları katıldı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, kentte ambulansların vakaya ulaşma süresinin şuanda 4.5 dakika olduğunu söyledi. Yeni ambulanslarla birlikte bu sürenin daha da düşeceğini kaydeden Vali Ayyıldız, 'Covid-19 pandemisinin ağır koşullarına rağmen şehrimizde yüksek hizmet standardı ile hem doğru ilk müdahale gerçekleştirilerek hastaların hayata tutunmasına vesile olunmuş hem de en kısa zamanda hastaların doğru merkeze transferleri sağlanmıştır. Eskişehir halkımıza hizmet etmek üzere kazandırılan bu 9 ambulansla birlikte gücümüze güç katılmıştır. Nitekim ortalama bir acil vakaya ulaşım süresi şehrimizde 2021 yılı itibariyle 4,5 dakika iken bu ambulanslarla birlikte bu süre 4 dakikaya düşmektedir' dedi.

Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala ise ambulansın arkasındaki kabinin 4 metrekare olduğunu ve her hastanın ayrı bir hayat hikayesi olduğunu söyledi. Dr. Pala, 'Bizim hikayemiz, 112 çağrı hattımızı arayarak yardım çağrısında bulunduğunuz andan itibaren başlıyor. Arkadaşlarımızın Eskişehirimizle hikayesi, yeri geliyor daha birkaç gün önce kucağınıza aldığınız yavrunuzu teslim ediyorsunuz. Bazen analarımızı, babalarımızı emanet alıyorlar. Gözlerinizin önünde eşinize dakikalarca süren o ilk müdahale yapılıyor ve umudun o sesine şahit oluyorsunuz; 'nabız alındı'. Günün her anı her saniyesi bir ambulans bir can kurtarmak için çabalayan birileri var ve onların da evlerinde çocukları, eşleri bakmakla yükümlü oldukları bir aileleri var. Elbette bizler bu işin profesyonelleriyiz ve işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Eskişehir'in en genç sağlık neferleri ile hikayemiz asla yalnızca bir başarı hikayesi değil. Her ambulans arka kabini 4 metrekaredir. Biz o 4 metrekareye her hastada yeni bir hayat hikayesi sığdırırız' diye konuştu.

Eskişehir'de ambulansın vakaya ulaşma süresinin 4.5 olduğunu kaydeden Dr. Pala, inme vakalarında Türkiye'nin en başarılı kenti olduklarını ve kalp durması (arrest) vakalarında nabız alarak hastaneye teslim edilen hasta sayısının dünyada yüzde 4-6 seviyesindeyken, Eskişehir'de yüzde 25'lerde olduğunu da sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ambulans anahtarlarını 112 Acil Servis çalışanlarına teslim ederek ambulansları inceledi.