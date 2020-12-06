Son dakika haber: Eskişehirli firma, otizmli bireyler için "uzaktan eğitim" uygulaması geliştirdi - Son Dakika

Eskişehir'de bir firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde otizmli bireylere destek vermek için akıllı telefon ve tabletlerde kullanılabilen, evden eğitmeyi hedefleyen "MOTSİMO" adlı uygulama geliştirdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknokent'te robotik alanda hizmet veren firma çalışanları, öğrenme zorlukları yaşayan ve otizm spektrum bozukluğu olan çocukların eğitimine katkıda bulunmak adına uygulamayı android cihazlar için Google Play Store'dan kullanıma açtı.

Uygulama ile renkler, hayvanlar, rakamlar, meyveler, boyutlar ve taşıtlar gibi en temel bilgilerin seçme ve sesli testler ile öğrenme güçlüğü çeken çocuklara öğretilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, "sosyal öykü" eğitim kısmı ile öğrencilere yemek yeme ve oyuncak paylaşma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılıyor.

Firmanın genel müdürü Erol Çıracı, AA muhabirine, Türkiye'de yaklaşık 500 bin otizmli birey bulunduğunu anlatarak, Kovid-19 salgını döneminde otizmli bireylere faydalı olabilmek adına bu uygulamayı geliştirdiklerini söyledi.

Çıracı, aileleri, yakın akraba ve çevrelerinin de hesaba katılmasıyla Türkiye'de çok sayıda kişinin otizmden etkilendiğini dile getirerek, "Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de devlet okullarında eğitim gören 2 binden fazla otizmli çocuk var. Pandemi tedbirleri kapsamında eğitimine uzaktan devam etme zorunluluğu olan tüm otizmli bireyler için eğitim imkanı sunduk." dedi.

Kullanıcıların uygulamadan memnun olduğunu belirten Çıracı, şöyle konuştu:

"Uygulama içinde sürekli pozitif desteklerin yer alması, otizmli çocuklardaki normalden düşük dikkat süresi ve hızlı heves dağılımını aşmaya yardımcı oluyor. Bölümler içindeki testleri gerçekleştirirken, otizmli bireyler öğrendikleri kavramları da pekiştirerek gelişimlerini artırıyor. Tamamen ücretsiz bir uygulama. Hedefimiz, otizmli bireyleri pandemi süresince eğitimde geride bırakmamak. Devletimizin sürece pozitif anlamda destek sağlayacak tüm fikirlere açık olduğunu bilmek çalışanlarımıza özgüven veriyor ve elimizden gelenin fazlasını üretmek için çaba sarf ediyoruz."