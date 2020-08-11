Son dakika haber! Eskişehirliler açık havada yogayı çok seviyor - Son Dakika

Son dakika haber! Eskişehirliler açık havada yogayı çok seviyor

Son dakika haberlerine göre Tepebaşı Belediyesi'nin fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir öğreti olarak kent halkı ile buluşturduğu yoga etkinlikleri, açık havada yoğun katılım ile devam ediyor.

Son dakika haber! Eskişehirliler açık havada yogayı çok seviyor, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi'nin fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir öğreti olarak kent halkı ile buluşturduğu yoga etkinlikleri, açık havada yoğun katılım ile devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, halk sağlığına katkıda bulunmak adına düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Açık havada gerçekleştirilen yoga eğitimleri de kent sakinlerinin katılımı ile sürdürülüyor. Vatandaşlar, uzman eğitmenler gözetiminde ve Korona virüs tedbirleri eşliğinde gerçekleştirilen yoga eğitimlerine katılmaktan memnun olduklarını belirtiyor. Vücut esnekliğini ve dengesini artırmasının yanı sıra stres ve nefes alışverişine katkıları ile de bilinen yoga eğitimleri haftada iki gün düzenleniyor. Yoga eğitimleri pazartesi ve çarşamba günleri, saat 19.30'da Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı'nda gerçekleştiriliyor.

Öte yandan açık havada düzenlenen sabah egzersizleri de salı ve perşembe günleri uzman spor eğitmenleri eşliğinde devam ediyor. Sabah egzersizleri Batıkent Abdülcemil Kırımoğlu Parkı'nda saat 09.00'da başlıyor. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Sabah, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 15:18

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber! Eskişehirliler açık havada yogayı çok seviyor - Son Dakika
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