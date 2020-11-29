TFF 1. Lig'in 11. haftasında evinde ağırladığı Altınordu karşısında 2-0'lık yenilgi alan Eskişehirspor'da Teknik Direktör İlhan Var, "295 gün sonra kazanmak istiyorduk" dedi.

Maçın ardından değerlendirmede bulunan İlhan Var, takımın 295 gündür kazanamadığını hatırlattı. Bugün oynanan Altınordu karşısında galip gelmek için hazırlandıklarını ifade eden Var, "Bugün bu niyetli geldik. İyi hazırlandık. Arkadaşlarım iyi mücadele ettiler. Bugün 3 puanı Altınordu aldı. Kendi hatalarımızdan dolayı golleri yedik. Hiç beklemediğimiz bir penaltı oyunda daha risk almamızı sağladık. Altınordu'yu tebrik ederim. Önümüze bakmamız lazım. Çocukları motive etmemiz lazım. Bir an önce çok puan toplayarak devre arasına gitmek istiyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR