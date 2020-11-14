Son dakika haber | Eskişehirspor'da 1 futbolcu ve 1 personelde koronavirüs çıktı
14.11.2020 11:15
Gelen son dakika haberlerine göre TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 1 futbolcu ve 1 idari personelin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 1 futbolcu ve 1 idari personelin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Eskişehirspor'da teknik heyet ve oyunculara Kovid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarına göre; 1 oyuncu ve 1 idari personelde koronavirüs olduğu tespit edildi. Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize Özel Gurlife Hastanesi tarafından bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde bir futbolcumuz ve bir idari personelimizin testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup, takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır" denildi.
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