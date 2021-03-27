Son dakika haber: Eskişehirspor'da 5 futbolcu ve 1 personel koronavirüse yakalandı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 5 futbolcu ve 1 destek ekibi personelinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Kırmızı siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyet ve A takım personelimize yapılan Covid-19 testleri neticesinde 5 futbolcu ve 1 destek ekibi personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Takımımızda hafta içerisinde 1 antrenörümüz ve 1 altyapı oyuncumuzun testinde de pozitif bulguya rastlanmıştı. Testi pozitif çıkan isimlerin takip, tedavi ve izolasyon süresi başlamış, tesislerimizde önlemler artırılmıştır" denildi.