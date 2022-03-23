Son dakika haber! Esnaf kefalet başkanı silahlı saldırı anını anlattı - Son Dakika
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Son dakika haber! Esnaf kefalet başkanı silahlı saldırı anını anlattı

23.03.2022 17:09
Son dakika haber! Esnaf kefalet başkanı silahlı saldırı anını anlattı

Son dakika haberleri... Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman dün uğradığı silahlı saldırı olayının detaylarını anlattı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman dün uğradığı silahlı saldırı olayının detaylarını anlattı. Başkan Azman olayın planlı olduğuna inandığını ifade etti.

Kdz. Ereğli Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (TESKOMB) 32. Bölge Başkanı Mehmet Azman'ı dün saat 15.00 sıralarında Müftü Mahallesi'ndeki kooperatif binasındaki makamında silahla ateş ederek ayağından yaralayan Erdem B. (42) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama istemiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklu yargılanmak üzere Kdz. Ereğli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Silahlı saldırıda ayağından yaralanan ve Kdz. Ereğli Özel bir hastanenin Ortopedi Servisi'nde tedavisi devam eden TESKOMB 32. Bölge Birliği Başkanı Mehmet Azman olayın ayrıntılarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Saldırının planlı olduğunu düşündüğünü belirten Azman "Arkadaş geldi 'Özel bir görüşme yapabilir miyiz?' dedi. 'Buyur' dedim bende çay söyledim. Tam çay söylediğim esnada telefonum çaldı. Telefona bakarken o yandan ateş etti. Yani mermiyi ağzına falan vermedi, direk hazırlamış her şeyi. Tasarlamış, organize bir şey. Yani bu tetikçi bence. Bunun arkasındakini daha sonra bulacağız, açıklayacağız. Gerekli açıklamaları daha sonra yapacağız" dedi. Başkan Azman sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederken Cuma günü bir operasyon geçireceğini söyledi. - ZONGULDAK

Son dakika haber! Esnaf kefalet başkanı silahlı saldırı anını anlattı
Son dakika haber! Esnaf kefalet başkanı silahlı saldırı anını anlattı
Son dakika haber! Esnaf kefalet başkanı silahlı saldırı anını anlattı
Son dakika haber! Esnaf kefalet başkanı silahlı saldırı anını anlattı

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Silahlı saldırı, Ereğli, Azman, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Esnaf kefalet başkanı silahlı saldırı anını anlattı - Son Dakika


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