Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanına makamında silahlı saldırı - Son Dakika
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Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanına makamında silahlı saldırı

22.03.2022 16:36

Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanına makamında silahlı saldırı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanına makamında silahlı saldırı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi üzerinde bulunan Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi binasında medyana geldi. İddiaya göre Saat 13.15 sıralarında Kdz. Ereğli Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ne gelen 42 yaşındaki Erdem B. aralarında alacak-verecek mevzusu bulunduğunu iddia ettiği Başkan Mehmet Azman ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Erdem B. Üzerinde bulunan silahı çıkartarak Azman'ın ayağına bir el ateş etti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlı olay yerinden kaçarken, kanlar içerisinde yerde kalan Başkan Azman için 112 çağrı merkezine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile polis sevk edildi. Azman olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sailahlı saldırı olayını gerçekleştiren zanlı ise silahı ile birlikte polise teslim oldu.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanına makamında silahlı saldırı
Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanına makamında silahlı saldırı
Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanına makamında silahlı saldırı
Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanına makamında silahlı saldırı
Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanına makamında silahlı saldırı
Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanına makamında silahlı saldırı
Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanına makamında silahlı saldırı
Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanına makamında silahlı saldırı
Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanına makamında silahlı saldırı
Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanına makamında silahlı saldırı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanına makamında silahlı saldırı - Son Dakika


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