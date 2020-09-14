Son dakika haber! Espiye'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saat 17.50 sıralarında Espiye istikametinden Keşap ilçesi istikametine seyir eden Mustafa Kupcu kontrolündeki 06 GUM 20 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki balıkçı barınağına uçtu. Kazada araçta bulunan sürücü Mustafa Kupcu'nun kayınpederi Feyzullah Taşdelen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ayşe Kupcu ve Hayriye Taşdelen ile sürücü Mustafa Kupcu ise Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. - GİRESUN

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