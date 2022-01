Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörlüğü bünyesinde kurulan Ortak Dersler Bölümü, öğrencilerin 21. yüzyıl yetkinlikleri ve sanat, spor, kültür ile donanmış olarak mezun olmalarını hedefliyor.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülsen Serap Çekerol, AA muhabirine, günümüzde mezunların mesleki bilgi ve becerilerinin yanı sıra artık, 21. yüzyıl yetkinliklerine de sahip olmaları gerektiğini belirterek, analitik düşünme becerisi, disiplinler arası ve ekip çalışmasına yatkınlık, yabancı dil yetkinliği, iletişim becerisi gibi çok sayıda jenerik becerilere de sahip olmalarının beklendiğini söyledi.

Çekerol, geçen akademik yılda kurulan Ortak Dersler Bölümü'nün temel amacının tüm ön lisans ve lisans öğrencilerine 21. yüzyıl becerilerini de kapsayan kurum ve birim öğrenme çıktılarının yüz yüze veya etkileşimli uzaktan öğretim yöntemleriyle etkin ve sürdürülebilir bir şekilde kazandırılması olduğunu ifade etti.

Bölümün, hedeflenen yetkinlikleri her akademik yılda ESTÜ'nün ön lisans ve lisans programlarına yeni kayıt yaptıran yaklaşık 3 bin öğrenciye yüz yüze ve etkileşimli uzaktan öğretim yöntemleriyle etkin ve sürdürülebilir bir şekilde kazandırılmasını; ayrıca sanat, spor ya da kültür alanında yetkinliklerle donatılmış olarak mezunların yetişmesini güvence altına almayı hedeflediğini aktaran Çekerol, bu kapsamda yabancı dil, insani bilimler, yönetim, ekonomi ve iletişim, kültür, sanat ve spor, bilişim teknolojileri, toplumsal sosyal sorumluluk alt grupları altında her dönem 70'in üzerinde ders seçeneği sunduklarını bildirdi.

Koordinasyon, Birim Kalite Komisyonları aracılığıyla yürütülüyor

Eğitim öğretim ile ilgili süreçlerde Ortak Dersler Bölümü ile akademik birimler arasındaki koordinasyonun, üniversitenin Kalite Komisyonunun birimlerdeki uzantısı olan Birim Kalite Komisyonları aracılığıyla yürütüldüğünü anlatan Çekerol, şöyle konuştu:

"21. yüzyıl becerilerinin etkin ve sürdürülebilir bir şekilde kazandırılmasını güvence altına almaya yönelik olarak uluslararası düzeydeki örnekler ve yaklaşımlar da değerlendirilmiş ve bir yol haritası belirlenmiştir. Ortak Dersler Bölümü çatısı altındaki kurum, birimler arası ve birim içi ortak zorunlu ya da seçimlik derslerin aşağıdaki alanlara göre gruplandırılması ve her bir alan dersinin tanımlanmış olan kurum/birim öğrenme çıktıları ile ilişkilendirilmesi yapılmaktadır. Kurumsal bakış açımız ve yol haritamız çerçevesinde Ortak Dersler Bölümü kapsamındaki çalışmaların etkin ve etkili şekilde yürütülebilmesi için farklı uzmanlık alanlarında açılan derslerin büyük bir kısmı akademik birimlerimizdeki öğretim elemanlarımız tarafından verilebilmektedir. 21. yüzyıl teknolojinin hızla geliştiği ve nesiller arası farklılıkların kendini daha derinden hissettirmeye başladığı bir yüzyıl olmaktadır. Doğduğu andan itibaren teknolojiyle tanışan ve dijital yerli olarak adlandırılan yeni nesil, bilgiye her an kolayca ulaşabilmenin rahatlığını yaşamaktadır."

Prof. Dr. Çekerol, eğitim öğretim veren kurumların kendilerini güncelleme gerekliliğine değinerek, üniversitelerin sadece mesleki bilgi ve becerinin kazandırıldığı kurumlar olmadığını vurguladı.

Piyanodan siber güvenliğe geniş ders yelpazesi

Öğrenciler kendi uzmanlık alanları dışında yetkinlik kazanmak istedikleri, ilgi duydukları veya geliştirmek istedikleri yeteneklerine ya da ilgi alanlarına ilişkin donanımları edinebilmesi gerektiğini dile getiren Çekerol, şunları kaydetti:

"Örneğin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde okuyan bir öğrenci piyano dersi almak istiyorsa ya da Fizik Bölümü öğrencisi felsefeye ilgi duyuyorsa, üniversite öğrencisine bu yönde gerekli olanakları ve öğrenme ortamlarını da sağlayabilmelidir. Eskişehir Teknik Üniversitesi, Ortak Dersler Bölümü ile tam olarak öğrencilerine bu imkanı sağlamayı hedefliyor. Bu amaçla üniversite genelinde ve akademik birimlerde benzer içerikli, tekrarlayan dersler Ortak Dersler Bölümü'nün çatısı altında birleştirilmiş, öğrencilerin talep veya ihtiyaçları doğrultusunda yeni ortak dersler açılmıştır. Bölümde açılan ve yoğun ilgi gören dersler arasında Üniversite Hayatına Giriş, Profesyonel Hayata Geçiş, Akademik Hayat ve Yaşam Becerileri, Piyano, Flüt, Gitar ve Solfej dersleri yer almaktadır. Bunların haricinde Diksiyon, Fotografik Bakış, Etkin Okuma ve Yazma Becerileri, Herkes İçin Siber Güvenlik, İşaret Dili, Temel İlkyardım, Trekking, Sportif Havacılık ve daha birçok farklı disiplinde dersler de bölümümüz tarafından öğrencilere sunulmaktadır."

Çekerol, önceliklerinin, ana dilini iyi konuşan ve yazan, farklı alanlarda akademik yetkinliğe sahip, yenilikçi, ekip halinde çalışmaya yatkın, farkındalığı yüksek ve sosyal sorumluluk projelerinde gönüllülük esasına dayalı olarak dünyaya değer katan, değişimlere hızla uyum sağlayabilen, dirençli ve rekabet edebilen mezunlar yetiştirmek olduğunu vurguladı.

ESTÜ'nün araştırma üniversitesi olma yolunda kararlılıkla ve güçlenerek ilerlerken, Ortak Dersler Bölümü olarak çok yönlü bireylerin yetişmesine katkıda bulunmanın en önemli motivasyon kaynakları olduğuna değinen Çekerol, "Eskişehir Teknik Üniversitesi olarak ülkemiz için el ele vermiş, büyük bir fedakarlık ve azim içerisinde geleceğimiz olan gençlerimiz için çalışmanın mutluluğunu ve gururunu yaşamaktayız." dedi.