Orta Amerika ülkelerini etkisi altına alan Eta Kasırgası nedeniyle Honduras'ta 26 kişi hayatını kaybetti.

Xinhua'nın haberine göre, Honduras Acil Durum Komisyonundan yapılan açıklamada, Eta Kasırgası'nın ülkeyi terk etmesinin ardından, sel nedeniyle mahsur kalanların kurtarılmaya başlandığı belirtildi.

Suların da çekilmesiyle 1,7 milyon kişiyi etkileyen felaketin neden olduğu can kayıplarının da netleşmeye başladığı ifade edilen açıklamada, kasırganın yol açtığı şiddetli yağışlarda 26 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişiden hala haber alınamadığı aktarıldı.

Açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle 21 köprünün yıkıldığı, 2 bin 384 evin zarar gördüğü, 100 yolun kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Çalışmalarda, 26 bin 795 kişinin kurtarıldığı ve 57 bin 258 kişinin 175 merkeze tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, farklı bölgelerdeki 65 bin 912 kişi ile irtibat kurulamadığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, insanların sel nedeniyle evlerinin çatılarına çıkarak kurtarılmayı beklediği görüldü.

Bu arada, ABD basınında yer alan haberlere göre, Panama Güvenlik Bakanı Juan Pino, ülkede Eta Kasırgası nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Orta Amerika basınına göre, bölge ülkelerinde en az 100 kişi Eta nedeniyle öldü.

Florida'da Eta hazırlığı

Kasırganın bugün ulaşması beklenen ABD'nin Florida eyaletinde, sahiller ve limanlar kapatıldı, toplu taşıma hizmetlerine ara verildi ve halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı. Florida'da olası tahliyelerde kullanılabilecek sığınma merkezleri açıldı.