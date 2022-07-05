Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yaptığı açıklamada, saldırının hükümet tarafından terör örgütü ilan edilen Oromo Kurtuluş Cephesi-Shene tarafından yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Etiyopya'da 150'den fazla sivil öldürüldü - Son Dakika

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