Son dakika haber | Etiyopya'da 150'den fazla sivil öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Etiyopya'da 150'den fazla sivil öldürüldü

05.07.2022 12:05
Son dakika haber | Etiyopya'da 150'den fazla sivil öldürüldü

Son dakika gündem haberine göre Son haftalarda toplu katliamların yaşandığı Etiyopya'da dün düzenlenen yeni saldırıda 150'den fazla sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Son haftalarda toplu katliamların yaşandığı Etiyopya'da dün düzenlenen yeni saldırıda 150'den fazla sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin Oromiyo bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda Amhara etnik grubuna mensup en az 150 sivil hayatını kaybetti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yaptığı açıklamada, saldırının hükümet tarafından terör örgütü ilan edilen Oromo Kurtuluş Cephesi-Shene tarafından yapıldığını belirtti.

Etiyopya'da son 4 yıldır Oromiya, Gambella ve Benishangul Gumuz bölgeleri zaman zaman çatışmalara sahne oluyor.

Ülkedeki en büyük ikinci etnik grup olan Amharalara yönelik Oromiya bölgesinde sık sık saldırılar düzenleniyor.

Etiyopya'da isyancı grup Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA), Oromo Kurtuluş Cephesi-Shene ve Gambella Kurtuluş Ordusunun 14 Haziran'da güvenlik güçlerine yönelik saldırısının püskürtüldüğü açıklanmıştı.

Oromiya'nın Tole Kebele ve Gimbi Woreda'da 18 Haziran'da gerçekleştirilen katliamda 338 sivil öldürülmüştü.

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Uganda, Etiyopyalı isyancıları desteklediğine dair iddiaları reddetti Uganda, Etiyopyalı isyancıları desteklediğine dair iddiaları reddetti
Kaynak: AA

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Etiyopya'da 150'den fazla sivil öldürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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