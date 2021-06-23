Son dakika haber... Etiyopya'da pazar yerine düzenlenen hava saldırısında çok sayıda kişi öldü - Son Dakika

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tigray'ın Togoga bölgesini hedef alan saldırı sonrası sağlık çalışanlarının bölgeye gitmesinin güvenlik güçleri tarafından engellendiği kaydedildi.

Görgü şahitleri, hava saldırısında çok sayıda kişinin öldüğünü belirtti.

Hava saldırısında yaralanan kişilerin Mekelle'deki Ayder Hastanesine kaldırıldığı açıklandı.

Hükümetten hava saldırısıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Tigray'da çatışmalar devam ediyor

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette bir milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Etiyopya başlattığı geniş çaplı operasyonla Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi ele geçirse de bazı bölgelerde çatışmalar sürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) 8 Haziran'da Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulunmuş ancak Etiyopya hükümeti bunu reddetmişti.