Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da otobüs ve kamyonun çarpışması sonucu 30 kişi hayatını kaybetti.
FANA televizyonunun haberine göre, Amhara eyaletinin Gondar şehrinden başkent Addis Ababa'ya giden otobüsle ters yönden gelen kamyon Doğu Gojam bölgesinde çarpıştı.
Kazada 30 kişi öldü, 6'sı ağır 11 kişi yaralandı.
Yol koşulları ve hatalı sürüş nedeniyle ülkede sık sık ölümlü kazalar meydana geliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Etiyopya'da trafik kazasında 30 kişi öldü - Son Dakika