FANA televizyonunun haberine göre, Amhara eyaletinin Gondar şehrinden başkent Addis Ababa 'ya giden otobüsle ters yönden gelen kamyon Doğu Gojam bölgesinde çarpıştı.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya 'da otobüs ve kamyonun çarpışması sonucu 30 kişi hayatını kaybetti.

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