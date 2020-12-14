Son dakika haber... Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısı 50 bine yaklaştı - Son Dakika

Son dakika haber... Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısı 50 bine yaklaştı
14.12.2020 13:17
Son dakika habere göre Sığınmacı kampından detaylar Sığınmacıların kamptaki yaşantısı Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde, Federal Hükümet Güçleri'nin Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik sürdürdüğü operasyonda yaşanan çatışmalar nedeniyle, komşu ülke Sudan'a sığınanların sayısının 50 bine...
Sığınmacı kampından detaylar
Sığınmacıların kamptaki yaşantısı
Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde, Federal Hükümet Güçleri'nin Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik sürdürdüğü operasyonda yaşanan çatışmalar nedeniyle, komşu ülke Sudan'a sığınanların sayısının 50 bine yaklaştığı bildirildi. Çatışmalardan kaçarak Sudan'ın doğusundaki Kassala Eyaleti'ne ulaşanlar, Hamdayit kampına yerleştiriliyor.
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