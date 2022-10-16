Son dakika haber | Etiyopya'daki saldırıda yardım görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber | Etiyopya'daki saldırıda yardım görevlisi hayatını kaybetti

16.10.2022 11:08
Son dakika haber | Etiyopya'daki saldırıda yardım görevlisi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Etiyopya'da düzenlenen silahlı saldırıda bir yardım görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Etiyopya'da düzenlenen silahlı saldırıda bir yardım görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) tarafından yapılan açıklamada, kadın ve çocuklara insani yardım ulaştırmaya çalışan bir yardım görevlisinin, Shire bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybettiği, bir yardım görevlisi ile iki sivilin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, bölgedeki yardım görevlilerinin ve sivillerin hedef alınmaması çağrısı yapıldı.

Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığı ve hayatını kaybeden yardım görevlisinin kimliği ile ilgili açıklama yapılmadı.

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Kaynak: AA

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Etiyopya'daki saldırıda yardım görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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