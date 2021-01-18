Son dakika haber... Etiyopya'daki savaşta bazı Etiyopyalı ve Eritreli askerlerin evleri yağmaladığı belirtildi - Son Dakika

Son dakika haber... Etiyopya'daki savaşta bazı Etiyopyalı ve Eritreli askerlerin evleri yağmaladığı belirtildi

18.01.2021 23:55
Son dakika haber... Etiyopya'daki savaşta bazı Etiyopyalı ve Eritreli askerlerin evleri yağmaladığı belirtildi, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), ordunun isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) düzenlediği askeri operasyon sırasında bazı Etiyopyalı ve Eritreli askerlerin de yağmalamaya katıldığını belirtti.

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), ordunun isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) düzenlediği askeri operasyon sırasında bazı Etiyopyalı ve Eritreli askerlerin de yağmalamaya katıldığını belirtti.

Ülke meclisine bağlı EHRC, Tigray eyaletinin Humera, Dansha ve Bissober kentlerinde görgü şahitlerinin anlattıklarına dayanarak hazırladığı son raporunda, Eritreli, Etiyopyalı askerlerin ve Amhara kökenli milislerin ev ve iş yerlerini yağmaladığı bilgisine yer verdi.

Raporda, Humera'da orduya destek veren Amhara gençlik grubu Fano ile Eritreli ve Etiyopyalı bazı askerlerin de ev ve iş yerlerini yağmaladığı, depoları boşalttığı, Tigray kökenli halka yönelik tacizlerde bulunduğu ve bölgedeki hastanelerin tecavüze uğrayan kadınları tedavi ettiği vurgulandı.

2,2 milyon kişi acil yardıma muhtaç

Bissober'de 104 evin savaş nedeniyle tamamen ya da kısmen yıkıldığı aktarılan raporda, Dansha kentinde su, elektrik ve bankacılık hizmetlerinin halen yapılamadığı kaydedildi.

Raporda, Tigray'daki savaş nedeniyle yüzlerce sivilin öldüğü, 2 milyon 200 bin kişinin acil insani yardıma muhtaç olduğu ifade edildi.

Raporda hükümetin yaptığı askeri operasyonun "savaş" olarak isimlendirilmesi dikkati çekti.

Çatışmalar 3 aydır sürüyor

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Başbakan Abiy Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, Eylül 2020'de yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

İsyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Çatışmaların halen sürdüğü bölgede, aralarında eski bakanların da olduğu çok sayıda TPLF lideri ölü olarak ele geçirilmişti.

İnsan Hakları, Etiyopya, Savaş, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Etiyopya'daki savaşta bazı Etiyopyalı ve Eritreli askerlerin evleri yağmaladığı belirtildi - Son Dakika


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