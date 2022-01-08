Üye Girişi
Son dakika haber... Etiyopya hükümeti ülkedeki bazı muhalif liderlere af kararı çıkardı - Son Dakika

Son dakika haber... Etiyopya hükümeti ülkedeki bazı muhalif liderlere af kararı çıkardı

08.01.2022 12:07
Son dakika haber... Etiyopya hükümeti ülkedeki bazı muhalif liderlere af kararı çıkardı

Son dakika haberi: Etiyopya hükümeti, merkezi hükümete karşı isyan başlatan bazı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Etiyopya'nın ana muhalefet partilerinden Oromo Federalist Kongresi (OFC) ve Balderas Partisi üst düzey yöneticilerini affettiğini duyurdu.

Etiyopya hükümeti, merkezi hükümete karşı isyan başlatan bazı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Etiyopya'nın ana muhalefet partilerinden Oromo Federalist Kongresi (OFC) ve Balderas Partisi üst düzey yöneticilerini affettiğini duyurdu.

Etiyopya Hükümet İletişim Servisi tarafından yapılan açıklamada, mahkum edildikleri cezalara ilişkin bilgi verilmeyen muhalif liderler arasında TPLF kurucularından Sebhat Nega ve kız kardeşi Kidusan Nega ile Tigray bölgesine askeri operasyon sırasında yakalanan 3 muhalif üst düzey örgüt üyesinin olduğu belirtildi.

Affedilen üst düzey muhalif liderler arasında OFC'den Jewar Muhammed ve Oromalı şarkıcı Hachalu Hundesa da bulunuyor.

2019'da kurulan Gerçek Demokrasi İçin Balderas Partisi Başkanı ve eski gazeteci Eskinder Nega da affedilen muhalif liderlerden oldu.

Merkezi hükümete karşı isyan başlattıkları için hüküm giyen muhaliflerin ne zaman serbest bırakılacağı henüz açıklanmadı.

Bir yılı aşkın süredir iç savaşın yaşandığı Etiyopya'da, barışın tesis edilmesi için ilk kez 29 Aralık 2021'de, 11 kişiden oluşan Ulusal Diyalog Komisyonu kurulmuştu.

TPLF'ye bağlı isyancıları ülkenin kuzeyindeki Amhara ve Afar eyaletlerinden çıkaran Etiyopya, Tigray eyaletine yeniden operasyon planlanmadığını açıklamıştı.

Hükümet güçleriyle isyancılar arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar, şimdiye dek yüz binlerce kişiyi yerinden etti ve milyonlarca kişiyi insani yardıma muhtaç hale getirdi.

YORUMLAR
500

Ana muhalefet, Etiyopya, Hükümet, İsyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Etiyopya hükümeti ülkedeki bazı muhalif liderlere af kararı çıkardı - Son Dakika


Löw'den, Fenerbahçe'yi itirafı: İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim! Löw'den, Fenerbahçe'yi itirafı: İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim!         
12:12
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 kişi yaralandı Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 kişi yaralandı         
12:04
Ne oluyor bu liselilere? Bu kez Diyarbakır'da liseliler arasında meydan muharebesi Ne oluyor bu liselilere? Bu kez Diyarbakır'da liseliler arasında meydan muharebesi         
11:55
Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
10:11
Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı         
09:36
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi         
07:52
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20

Son Dakika Haberleri
12:10 Yorgana sarıp kaçıracaklardı! Hatay'da genç kadın evinde darp edildi
11:53 Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım
11:50 Gol makinesine Acun piyangosu vurdu! Hull City yakın takibe aldı
11:45 TESK Başkanı: Dar gelirlilerin yükünün azaltılması için gıda ürünlerinde KDV yüzde 1 olsun
11:37 O ilçe 7. kez taşınıyor! Baraj suları altında kalacak
11:23 Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşinde
11:18 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi: Mayıs-Haziran gibi tamamlanacak
11:05 Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"
11:04 Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı
10:50 Bakan Bilgin'e soruldu: 2.500 TL emekliye yeter mi? Cevabı "Elbette yetersiz" oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 12:15:35. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Etiyopya hükümeti ülkedeki bazı muhalif liderlere af kararı çıkardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement