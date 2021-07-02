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Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Etiyopya hükümetinin Tigray'da ilan ettiği insani ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Etiyopya hükümetinin Tigray'da ilan ettiği insani ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz"

02.07.2021 20:47
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı:

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti'nin Tigray'da ilan ettiği insani ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti'nin Tigray'da ilan ettiği insani ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'da Federal Hükümetin Ateşkes ilanı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti'nin Tigray'da 28 Haziran 2021 tarihinde ilan ettiği insani ateşkesi memnuniyetle karşılandığını ifade edildi. Bölgede şiddetin biran evvel son bulmasının gerektiğini belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnsani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılmasını teminen ilan edilen ateşkesi mevcut ihtilafın çözümüne yönelik atılmış doğru bir adım olarak değerlendiriyoruz. Türkiye, tarihi bağlara dayanan ilişkilerinin bulunduğu Etiyopya'da barış, huzur ve istikrarın korunması yönündeki gayretleri desteklemeye devam edecektir." - ANKARA

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: Etiyopya hükümetinin Tigray'da ilan ettiği insani ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya, Ateşkes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: 'Etiyopya hükümetinin Tigray'da ilan ettiği insani ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz' - Son Dakika


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