Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Etiyopya hükümetinin Tigray'da ilan ettiği insani ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz" - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti'nin Tigray'da ilan ettiği insani ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'da Federal Hükümetin Ateşkes ilanı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti'nin Tigray'da 28 Haziran 2021 tarihinde ilan ettiği insani ateşkesi memnuniyetle karşılandığını ifade edildi. Bölgede şiddetin biran evvel son bulmasının gerektiğini belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnsani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılmasını teminen ilan edilen ateşkesi mevcut ihtilafın çözümüne yönelik atılmış doğru bir adım olarak değerlendiriyoruz. Türkiye, tarihi bağlara dayanan ilişkilerinin bulunduğu Etiyopya'da barış, huzur ve istikrarın korunması yönündeki gayretleri desteklemeye devam edecektir." - ANKARA