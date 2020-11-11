Son dakika haber | Etiyopya ordusu Tigray'daki hava saldırılarını sürdürüyor - Son Dakika

Son dakika haber | Etiyopya ordusu Tigray'daki hava saldırılarını sürdürüyor

11.11.2020 16:59
Son dakika haber | Etiyopya ordusu Tigray'daki hava saldırılarını sürdürüyor, System.String[]

Son dakika haberine göre Etiyopya ordusu, ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik askeri operasyon kapsamında çok sayıda noktayı imha ettiğini duyurdu.

Etiyopya ordusu, ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik askeri operasyon kapsamında çok sayıda noktayı imha ettiğini duyurdu.

Etiyopya Hava Kuvvetlerinden Tümgeneral Yilma Merdassa, basına yaptığı açıklamada, eyaletin farklı noktalarında TPLF'nin kullandığı silah ve yakıt depolarının vurulduğunu söyledi.

Merdassa, TPLF güçleri teslim olana kadar operasyonların devam edeceğinin altını çizdi.

17 asker iş birliğinden gözaltında

Öte yandan, TPLF ile iş birliği yapmakla suçlanan 17 asker gözaltına alındı. Askerler, hükümetin saldırıya uğradığını ileri sürdüğü Tigray'daki Kuzey Komutanlığı ile Merkez Komutanlık arasındaki iletişim ağına zarar vermekle suçlanıyor.

Şimdiye kadar sınır hattında çok sayıda asker ve sivilin öldürüldüğü aktarılırken, ölü ve yaralılara ilişkin net bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Etiyopya ordusu dün, şimdiye kadar yaklaşık 550 isyancıyı etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

TPLF'nin ulusal ordu birliklerine 3 Kasım'da "saldırmasının" ardından, ertesi gün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.?

Başbakan diyalog çağrılarını reddetti

Bu arada, komşusu Eritre'yle yaptığı barış anlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayri meşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.? Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, uzun yıllardır ülkedeki çok sayıda muhalif grubun hedefinde.

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.?

Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.

Tümgeneral, Operasyon, Etiyopya, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Etiyopya ordusu Tigray'daki hava saldırılarını sürdürüyor - Son Dakika


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